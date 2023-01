A Volvo, o construtor sueco que tem na segurança um dos seus principais argumentos comerciais, verificou que os seus modelos MY23 podem revelar problemas com os travões, razão pela qual está a chamar às oficinas as unidades afectadas. Em Portugal são 522 os veículos afectados e, segundo nos informou a marca, os proprietários desses automóveis já estão a ser contactados para agendar a intervenção que, no imediato, implica a deslocação ao concessionário, embora o fabricante nórdico preveja que nas “próximas semanas” conseguirá disponibilizar uma actualização de software over-the-air (OTA) para corrigir remotamente a anomalia.

“A segurança é sempre uma prioridade máxima para a Volvo Cars e, por isso, levamos sempre muito a sério questões como esta”, realça o construtor, acrescentando que a falha foi detectada internamente numa “investigação de qualidade”, a qual “identificou um potencial problema com o software do módulo de controlo de travagem nalguns Volvo do MY23 em vários mercados a nível mundial”. A marca introduziu uma nova versão desse módulo e admite que seja esse o motivo para “uma eventual incompatibilidade entre o software e o hardware do módulo de controlo de travagem”.

Até ao momento não há conhecimento de qualquer acidente relacionado com este problema que, segundo informa a Volvo, não prejudica a capacidade de travagem do veículo. Os condutores dos modelos XC40, C40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country e XC90 (todos MY2023) podem, isso sim, aperceber-se de que algo não está bem ao começarem a sentir uma “maior rigidez” no pedal do travão, a que está associada a “perda das funções electrónicas de apoio à travagem”. Nesse caso, a marca recomenda que o condutor estacione logo que possa, tranque o carro e aguarde 15 minutos, para que o sistema possa ser reiniciado.

Garantindo que “será sempre transparente para com os clientes, autoridades e outras partes externas e nunca hesitará em chamar os veículos dos clientes, quando necessário”, a Volvo acrescenta ainda que só os veículos com o software anterior à versão 2.5.2 é que precisam da nova actualização. Modelos com o software 2.5.2 ou posterior “já terão a correcção instalada, e não necessitarão de revisão”.