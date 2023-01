Mais do que um exemplar de uma espécie ameaçada, o urso Juan Carrito com apenas três anos era uma celebridade da região italiana de Abruzzo. Fez da cidade de Roccaraso a sua casa, gostava de zonas com pessoas e até de especialidades como pizza ou bolinhos. Morreu esta segunda-feira à tarde, depois de ter sido atropelado por um carro na estrada que liga Roccaraso a Castel di Sangro ( no centro de Itália, entre Roma e Nápoles).

No coro de vozes que lamentam a sua partida está a de Milo Manara. “Lamento muito saber da trágica morte de Juan Carrito”, escreveu o famoso autor de Banda Desenhada no seu Facebook, no cimo de um desenho com que homenageia o urso.

Na segunda-feira, o representante do poder local foi um dos primeiros a manifestar-se no Twitter. “É com grande dor que soube da notícia da morte do Juan Carrito, o mais famoso urso-marsicano em Abbruzzo”, disse o presidente da região, Marco Marsilio.

