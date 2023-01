As equipas de marketing enfrentam novos desafios todos os dias, desde a instabilidade das equipas aos limites da legislação de proteção de dados e da conjuntura incerta dos nossos tempos. Mas há soluções claras e 87% dos profissionais de marketing tem a certeza de que o seu trabalho acrescenta mais valor hoje do que há um ano.

Esta é uma das conclusões da 8.ª e mais recente edição do State of Marketing Report da Salesforce, a empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Management (CRM). Com este estudo, a Salesforce visa ajudar as equipas de marketing a navegarem pela adversidade do cenário mundial. Na sua base, estão as declarações de 6 mil profissionais de marketing internacionais e mais de 2 mil milhões de comunicações de marketing externo — mensagens de marketing outbound, enviadas através da plataforma Salesforce. Partilhamos os principais resultados.

Construir confiança

Segundo o State of The Connected Customer, que a Salesforce publicou no ano passado, sabe-se 88% dos clientes acredita que a confiança se torna mais importante em tempos de mudança. Por isso, construir a confiança está entre as três prioridades do marketing para este ano e as marcas que o conseguirem fazer podem ganhar clientes para a vida.

Criatividade ao rubro

Experimentar, criar e lançar tendências sempre fez parte do ADN dos profissionais de marketing e hoje, mais do que nunca, esta é uma prática altamente valorizada. Focados em acrescentar valor em tempos de mudança, os profissionais de marketing de sucesso vão:

1. Melhorar a utilização de ferramentas e tecnologias;

2. Experimentar novas estratégias e táticas;

3. Modernizar ferramentas e tecnologias;

4. Criar e reter, ou cultivar, a confiança dos clientes;

5. Melhorar a colaboração;

6. Alcançar o equilíbrio entre a personalização e os níveis de conforto dos clientes.

Canais e táticas redefinem a interação

As plataformas de streaming de TV e over-the-top (OTT) tiveram as taxas de crescimento mais altas entre os canais usados para chegar ao público-alvo.

De facto, os CMOs (Chief Marketing Officers, ou diretores de Marketing) indicam que as preferências dos clientes são a influência principal das estratégias digitais. Onde está o cliente tem de estar a marca e os anúncios hipersegmentados permitem chegar ao público num piscar de olhos.

O streaming domina o mercado mediático e o vídeo continua a ter um papel importante enquanto canal e tática. O conteúdo interativo é cada vez mais uma aposta, principalmente quando é gerado pelos utilizadores. Já quando se trata de interação multicanal, o e-mail ainda é campeão (com 80% das mensagens enviadas), mas para os profissionais de marketing as mensagens móveis e push up valem cada vez mais: no 1.º trimestre de 2020 correspondiam a apenas 3% das mensagens e no 2.º trimestre de 2022 chegaram a representar 16%.

Personalização em tempo real

Segundo o State of the Connected Customer, 73% dos clientes espera que as empresas compreendam as suas necessidades e expectativas. É por isso que 83% dos profissionais de marketing utiliza informações dinâmicas dos clientes para adaptar a sua estratégia e otimizar o impacto de cada interação. E aqui entram também a transformação digital e a Web3, um ecossistema descentralizado baseado na tecnologia blockchain, que marca um novo capítulo na evolução do marketing. 51% dos profissionais de marketing afirma ter uma estratégia Web3 (que inclui produtos virtuais, Realidade Aumentada e/ou Virtual e criptomoeda) e 46% assume que pretende vir a adotá-la. Apenas 3% diz que não tenciona seguir este caminho e 1% ainda não sabe.

E a privacidade?

A personalização é um fator determinante para o marketing, mas a privacidade dos clientes tem de ser preservada. Assim o diz a lei e, embora este princípio possa limitar a construção de uma relação sólida com o cliente, há que respeitar o espaço de cada um. Face a isto, os profissionais de marketing têm vindo a diversificar as fontes de informação. Em 2021 utilizavam 10 fontes, em 2022 recorriam a 15 e em 2023 espera-se que haja pelo menos 18 fontes de dados para conhecer o cliente. A perspetiva da eliminação de cookies, agora prevista para 2024 faz com que seja prudente apostar em obter dados partilhados intencional e proativamente, bem como dados originais. E ainda há muito a fazer pois 75% dos profissionais de marketing declara depender de dados de terceiros, pelo menos parcialmente. E que, mesmo com os clientes a passarem cada vez mais tempo online, preferem os canais não digitais e usam a IA para fazer a ponte entre os dois ambientes, online e offline.

A vez dos KPI

Sabendo que fazer marketing sem métricas é como conduzir de olhos fechados, os profissionais de marketing investem em funcionalidades de análise para obter uma visão exata do impacto das respetivas mensagens, campanhas e gastos com marketing. Indicam, porém, que o Retorno do Investimento (ROI), no marketing/atribuição é o seu segundo desafio mais relevante, o que significa que ainda há muito trabalho a fazer no que toca à simplificação do processo de elaboração de relatórios – e hoje monitorizam mais Key Performance Indicators (KPI) do que em 2021.

Liderar pelos valores

Mais do que nunca, os clientes procuram empresas que seguem claramente os seus valores e que dão prioridade a objetivos éticos, sociais e ambientais. O State of The Connected Consumer indica que 66% dos clientes deixou de comprar a empresas cujos valores não estavam alinhados com os seus. E com 88% dos clientes a assumir esperar que as marcas demonstrem valores fortes e claros, os profissionais do marketing sabem que têm aqui uma oportunidade valiosa para liderar com uma mensagem baseada em valores.

Futuro, aqui estamos!

Conforme a atual edição do State of Marketing, a melhoria das qualificações em marketing de conteúdos, a estratégia de campanhas e a análise de dados são, para os profissionais de marketing, os três aspetos fundamentais para o sucesso nos próximos dois anos.

Existe, portanto, um rumo claro e uma oportunidade para os líderes de marketing: aumentar as qualificações das suas equipas e reter os principais talentos e criar carreiras de futuro. Ainda assim, o State of Marketing Report indica que os profissionais de marketing permanecem otimistas e as organizações estão a investir nas pessoas. Podemos, por isso, acreditar que, num mundo em tão evidente e constante mudança, em pouco tempo tudo pode tornar-se diferente – e para melhor.

Saiba mais:

State of Marketing Report da Salesforce

State of The Connected Customer