Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As sirenes de alerta para ataques aéreos tocaram esta manhã um pouco por toda a Ucrânia. Os bombardeamentos russos provocaram pelo menos 11 mortos e 11 feridos.

Segundo o líder das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, os sistemas de defesa foram capazes de destruir 47 de 55 mísseis lançados pelas forças russas.

O dia também ficou marcada pelas declarações do porta-voz do Kremlin sobre o envio de tanques ocidentais para a a Ucrânia. No habitual briefing diário, Dmitry Peskov disse que Moscovo vê o envio de tanques para Kiev como um “envolvimento direto no conflito”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.