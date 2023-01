Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Kremlin considera que está nas mãos do Presidente norte-americano, Joe Biden, terminar a guerra na Ucrânia ao “dirigir Kiev”.

“A chave para o regime de Kiev está nas mãos de Washington”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, no habitual encontro com os jornalistas. Mas, continuou: “Agora vemos que o atual líder da Casa Branca … não a quer usar, em vez disso está a encher a Ucrânia de armas”, acrescentou, citado pela Reuters.

Desde o início da “operação militar especial” – expressão que o Kremlin utiliza para descrever a guerra na Ucrânia -, Moscovo acusou várias vezes Washington de estar por trás das decisões tomadas pela Ucrânia. Ainda esta sexta-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse que as declarações de Biden sobre a possibilidade de uma contraofensiva ucraniana provam que as decisões em Kiev não são tomadas pelo Presidente Volodymyr Zelensky.

“Quem decide o que acontece em Bankova [rua em Kiev na qual está localizado o escritório da Presidência]? Sabemos que não é Zelensky, apesar dele fingir tomar estas medidas“, disse Zakharova em declarações à agência estatal Ria.

As autoridades ucranianas têm dado pistas sobre a preparação de uma contraofensiva na primavera, apelando aos países aliados que forneçam mais armamento para equipar as Forças Armadas. Esta semana os Estados Unidos comprometeram-se a enviar tanques para a Ucrânia pela primeira vez.

Washington já está a trabalhar nos planos para fazer chegar os tanques Abrams-M1 a Kiev, mas a entrega não estará para breve. Esta sexta-feira o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança norte-americano, John Kirby, avisou que a entrega dos tanques poderá demorar “vários meses”.