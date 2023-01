O Papa Francisco afirmou esta sexta-feira que o casamento cristão acontece “entre um homem e uma mulher” e que o conceito de família baseia-se em tal princípio.

Francisco falava durante uma audiência a funcionários do Tribunal da Rota Romana, por ocasião da inauguração solene do Ano Judicial.

“Na Igreja e no mundo há uma forte necessidade de redescobrir-se o sentido e o valor da união conjugal entre um homem e uma mulher, sobre a qual é alicerçada a família”, disse o pontífice dirigindo-se a uma plateia composta por prelados, funcionários, advogados e colaboradores do Tribunal da Rota Romana, instância que toma as decisões finais para todos os processos de declaração de nulidade dos casamentos católicos.

“De facto”, acrescentou o Papa, “um aspeto certamente não secundário da crise que afeta tantas famílias é a ignorância prática, tanto pessoal quanto coletiva, sobre o casamento”.

Numa entrevista à agência Associated Press, no início desta semana, Francisco declarou que “ser homossexual pode ser pecado, mas não é crime“.

O Papa falava sobre as leis que criminalizam a homossexualidade ainda em vários países no mundo. A Igreja Católica não reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.