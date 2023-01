Em atualização

Os cadáveres de pessoas foram esta sexta-feira encontrados num alojamento local na Travessa São Sebastião, junto à Sé do Porto. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada ao Observador por fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto.

As duas vítimas são um homem sueco de 49 anos e uma mulher inglesa de 46 anos. A causa das mortes ainda não é conhecida.

O alerta foi dado às 13h10. Os bombeiros, uma patrulha da PSP da área e uma equipa do Departamento de Investigação Criminal da PSP do Porto encontram-se no local.

A investigação passou para as mãos da Polícia Judiciária (PJ).