Os dois homens detidos pela GNR, com droga, em Grândola (Setúbal), na quinta-feira, após uma perseguição a uma viatura que circulava na Autoestrada do Sul (A2), ficam em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira fonte daquela força de segurança.

Os dois homens, um de 21 anos e de nacionalidade estrangeira, e o outro, um português, de 23 anos, foram presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal, tendo o juiz decretado a prisão preventiva de ambos, a medida de coação mais gravosa, disse à agência Lusa a mesma fonte, que não soube precisar qual o estabelecimento prisional para onde foram conduzidos.

Segundo a fonte da GNR, a operação realizada na quinta-feira à noite, além das duas detenções, permitiu apreender 34,5 quilos de haxixe e 77.255 euros em numerário.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o Comando Territorial de Beja da Guarda acrescentou que o haxixe apreendido é equivalente a 68 mil doses individuais e que os militares apreenderam ainda uma arma de fogo e uma arma branca.

Por volta das 20h de quinta-feira, militares da Guarda detetaram uma viatura a circular “em excesso de velocidade” na Autoestrada do Sul (A2), no sentido Sul/Norte, antes do nó de Grândola Sul, no distrito de Beja, relatou à Lusa a fonte policial.

O veículo circulava “com quatro ocupantes, tendo o seu condutor desobedecido à ordem de paragem dos militares e iniciado uma fuga ao longo da A2”, pode ler-se no comunicado da GNR, que acrescentou que o veículo saiu da autoestrada, circulou no Itinerário Complementar 1 (IC1) e regressou “novamente à A2 onde circulou em contramão procurando fugir à viatura da Guarda e colocando em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizavam a via pública”.

“De imediato, foram desenvolvidas diligências policiais no sentido de cessar a fuga, continuando o suspeito a não acatar as ordens emanadas, sendo que foi possível intercetar a viatura em fuga já no interior da localidade de Grândola quando se despistou. No decurso da ação policial foi possível deter dois suspeitos sendo que os outros dois colocaram-se em fuga apeada”, é referido também no comunicado.

A fonte da Guarda contactada pela Lusa explicou que a viatura dos suspeitos conseguiu ser imobilizada quando “entrou num beco sem saída e embateu num poste” numa rua da vila, não tendo as duas pessoas que fugiram sido ainda capturadas.

A fonte da GNR indicou ainda que os militares efetuaram “disparos de advertência para o ar” e que durante a operação, para deter e imobilizar os suspeitos “foi utilizada a força estritamente necessária e os detidos não sofreram qualquer ferimento”.

Questionado pela Lusa, sobre se estes homens poderão estar relacionados com o caso dos fardos de haxixe atirados de uma avioneta esta semana junto da Autoestrada 26 (A26), também no distrito de Beja, a fonte foi perentória: “Esta situação nada tem a ver com a situação da avioneta”.