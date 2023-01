“A primeira vez que ela tentou…”

No início do monólogo de Ivo Canelas, ouvimos esta frase, mas ainda não sabemos para onde vamos. Rapidamente percebemos, porém, já que os temas de “Todas as Coisas Maravilhosas” não são mantidos em suspense: suicídio, depressão, amor, perda, diálogo ou a falta dele. Se virmos o espectáculo uma segunda vez (facto bem mais comum do que poderíamos julgar numa primeira avaliação), aí já sabemos o que esperar — ou, pelo menos, é isso que pensamos. Engano. Pode ser surpreendente como o mesmo texto pode comunicar de formas diferentes em momentos distintos. Ou então é apenas uma inevitabilidade.

“Todas as Coisas Maravilhosas” é um texto do britânico Duncan Macmillan, adaptado por Ivo Canelas e Margarida Vale de Gato com detalhes de uma realidade que conhecemos — entre canções e outras referências da sociedade e da cultura portuguesas. Isto num espectáculo que, além de interpretado, é também encenado pelo próprio Ivo Canelas. É a história de um miúdo que, aos sete anos, começa a escrever uma lista de coisas que considera incríveis na tentativa de arrancar a mãe de um buraco chamado depressão.

“Número um: gelados;

número dois: guerras com água;

número três: poder ficar a ver televisão à noite depois da hora de ir para a cama…”

