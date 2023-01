O Real Madrid venceu esta quinta-feira o Atlético de Madrid por 3-1, após prolongamento, e garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei de Espanha de futebol, tal como o Athletic Bilbao, que se superiorizou ao Valência.

No jogo dos quartos de final disputado no Estádio Santiago Bernabéu, o Atlético, a jogar fora, adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um golo do avançado Morata, que surgiu solto na área a encostar um passe de Molina, depois de uma excelente jogada coletiva da equipa orientada por Diego Simeone.

A resposta do Real surgiu já perto do final da partida, aos 79, com o brasileiro Rodrygo, que tinha entrado pouco antes, a passar por vários adversários e a rematar para o empate, que levou o jogo para prolongamento.

Aos 99 minutos, o Atlético ficou reduzido a 10 elementos, devido a expulsão do central Savic e aos 104 o Real Madrid deu a volta ao marcador, com Benzema a surgir na área para rematar sem hipótese para Oblak.

Antes de acabar, a equipa de Carlo Ancelotti ainda chegou ao terceiro, com o brasileiro Vinicius Jr. a percorrer muitos metros com bola, perante o desgaste dos contrários, e a rematar colocado já à entrada da área.

Mais cedo, o Athletic Bilbao foi a Valência vencer por 3-1, num encontro em que três dos quatros golos foram apontados num curto espaço de tempo.

O avançado Iker Muniain anotou o primeiro a favor dos bascos, aos 35 minutos, mas a reação surgiu graças à infelicidade de Oscar de Marcos, que introduziu a bola na própria baliza, aos 43, antes de Nico Williams (45) colocar o Bilbao de novo na frente, após ser servido pelo irmão Iñaki, que já tinha feito o último passe para o primeiro tento.

No segundo tempo, de grande penalidade, Mikel Vesga (74 minutos) colocou um ponto final da eliminatória.

No conjunto ‘che’, finalista da edição passada, o médio luso André Almeida foi lançado em campo aos 57 minutos, enquanto o compatriota Thierry Correia continua recuperar de lesão.

Além de Real Madrid e Athletic Bilbao, estão nas ‘meias’ Osasuna e FC Barcelona.