A Associated Press, cujo livro de estilo é visto como uma referência na escrita jornalística, publicou uma série de tweets com conselhos para que se evite o uso de “rótulos genéricos” que, diz, podem ser “desumanizantes”. E deu alguns exemplos de expressões a evitar: “os pobres, os doentes mentais, os franceses, os deficientes, os mais qualificados”. Mas a inclusão da referência “os franceses”, e a justificação que se lhe seguiu, não foi bem recebida pelos utilizadores do Twitter, que ridicularizaram a opção da AP.

Na página de Twitter dedicada ao livro de estilo, a AP sugeriu que se evitasse o uso de “rótulos” que de tão genéricos poderiam “desumanizar” e ofender a população a que se referem — incluindo “os franceses”. Pouco depois eliminou o tweet.

“Apagámos um tweet devido a uma referência inapropriada às pessoas francesas. Não foi nossa intenção ofender. Escrever pessoas francesas, cidadãos franceses, etc., é bom“, começou por justificar a AP, considerando que o uso do artigo “os” ou “as” pode “soar desumanizante” e pressupor uma população homogénea em vez de “indivíduos diversos”. “É por isso que recomendamos que se evitem rótulos genéricos como os pobres, os doentes mentais, os ricos, os deficientes, os mais qualificados”, escreveu, desta vez sem a referência aos “franceses”.

We deleted an earlier tweet because of an inappropriate reference to French people. We did not intend to offend.

Writing French people, French citizens, etc., is good. But "the" terms for any people can sound dehumanizing and imply a monolith rather than diverse individuals.

— APStylebook (@APStylebook) January 27, 2023