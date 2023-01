Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, garante que vai ser nomeado um secretário de Estado em breve. “Estamos num período de reflexão, eu e o senhor primeiro-ministro, e em breve vamos ter nomeação que tornaremos pública”, declarou em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1.

“A nossa opção é fazermos uma escolha, estamos a refletir sobre ela, eu e o senhor primeiro-ministro, e oportunamente vamos divulgar quem fará essa função”, garantiu, assumindo que haverá mesmo um novo secretário de Estado da Agricultura, o que implicará mexer novamente na lei orgânica do Governo.

Questionada sobre se haverá mesmo nomeação para o cargo deixado vago por Carla Alves, a ministra da Agricultura garantiu: “vai haver obviamente que sim, vamos propo-lo em breve e vai ser tornado público tão breve quanto se mostrar oportuno”, mas garante que não tem convites feitos nem convites recusados. Mas diz que ainda não houve nomeação não é por falta de pessoas, já que diz haver quadros políticos e técnicos “muitíssimos capazes para assumir estas funções e para trabalharem comigo e com a senhora secretário de Estado das Pescas para desenvolvermos o ministério para prosseguirmos os objetivos que nos propomos”.

Mas “precisamos do tempo necessário e suficiente para fazermos essa escolha”, voltando a reforçar que haverá uma decisão em breve e assim que seja concluído o período de reflexão. “Estamos a refletir sobre diversas dimensões que dizem respeito à orgânica do governo que só ao governo dizem respeito e que a seu tempo daremos conta”.

Maria do Céu Antunes volta a reafirmar o que o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, realçou numa conferência de imprensa esta sexta-feira dizendo que não há extinção da secretaria de Estado, já que o decreto-lei com a lei orgânica surgia sem esta função porque, na altura em que foi aprovada, ela não estava ocupada. Mas, acrescenta Maria do Céu Antunes, “sempre que haja qualquer alteração [no Governo] o decreto tem de ser alterado” e, por isso, “logo que o novo ou nova secretária de Estado da agricultura tome posse o decreto tem de ser alterado de novo”.

A secretaria de Estado da Agricultura ficou sem titular depois da demissão de Carla Alves, que se demitiu um dia depois de ter tomado posse, quando foi noticiado que as suas contas bancárias estavam arrestadas. A ministra da Agricultura foi ouvida entretanto no parlamento sobre o caso, na semana passada. Na audição, afirmou ter tido conhecimento sobre as contas arrestadas apenas pela comunicação social.