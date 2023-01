Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a situação na frente de batalha na região de Donetsk, em particular na zona de Bakhmut e Vuhledar, se mantém “extremamente grave”, continuando marcada por combates “intensos”. “Os ocupantes não estão apenas a assaltar as nossas posições, mas estão a destruir deliberada e metodicamente as vilas e aldeias que as rodeiam“, destacou o chefe de Estado ucraniano no seu habitual discurso diário dirigido à nação.

Segundo Zelensky, o Exército russo “não carece de meios de destruição”, quer de artilharia, aviação ou mísseis. “E isso só pode ser interrompido pela força”, advertiu, elogiando, mais uma vez, o heroísmo dos seus soldados que lutam na região”. Na cidade mineira de Vuhledar, que tinha 15.000 habitantes antes da invasão russa, e que está a 150 quilómetros de Bakhmut, prosseguem combates “brutais”.

Segundo um responsável das autoridades pró-russas na região oriental de Donetsk, as tropas russas foram “estabelecendo [presença] no sudeste e leste da cidade”. O porta-voz do Exército ucraniano para a zona leste, Serguiy Tcherevaty, confirmou “combates ferozes”, assegurando ao mesmo tempo que os russos foram repelidos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.