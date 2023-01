As críticas não têm sido as melhores, mas talvez, como em quase tudo, a satisfação tenha mais a ver com a expectativa do que com a realidade. “Break Point” é a tentativa da Netflix, basicamente declarada, de repetir o sucesso de “Drive to Survive” (por cá, “Fórmula 1: A Emoção de um Grande Prémio”, título com o punch de um folheto do Lidl), trocando as pistas de carros pelos courts de ténis. Com o mesmo realizador – Martin Webb –, a colaboração dos organismos oficiais (que veem aqui uma oportunidade dourada de conquistar uns quantos milhões de novos adeptos para a modalidade) e dos atletas. Isto é, de alguns atletas – e aqui começam os problemas dos críticos.

Tal como em “Drive to Survive”, cada nova temporada de “Break Point” deve acompanhar a temporada desportiva do ano imediatamente anterior. De modo que a série inaugura tratando logo da época 2022, aquela em que, entre outros grandes acontecimentos, se despediram Roger Federer e Serena Williams. Ora, acontece que os produtores não terão conseguido o acordo de Federer nem de Serena para a série. Ou o de Nadal. Ou de Novak Djokovic. E então, é legítima a pergunta: pode fazer-se uma série sobre os melhores do ténis sem os melhores do ténis? A resposta, para “Break Point”, é a de muitos dos tenistas que acompanha: sim, isto ainda é só o primeiro set. E as contas fazem-se no fim.

[o trailer de “Break Point”:]

