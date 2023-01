Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Um casal foi detido na cidade russa de Krasnodar por conduta desordeira, após ter criticado a guerra na Ucrânia durante uma conversa privada num restaurante local. Os média russos avançaram que Alexey Ovchinnikov foi condenado a 15 dias de prisão, enquanto a mulher, Olesya Ovchinnikova, foi multada em 1.000 rublos (13 euros) e é alvo de um processo por ter “desacreditado” o exército russo.

O caso, que aconteceu no domingo, foi inicialmente divulgado pelo advogado do casal, Alexey Avanesyan, ao jornal local 93.RU. Avanesyan sublinhou que a detenção ocorreu na sequência de uma conversa privada, sendo que terá sido um cliente a chamar as autoridades russas.

Ao advogado, Alexey e Olesya disseram ter sido algemados e atirados ao chão pela polícia, tendo ficado deitados nessa posição durante cerca de uma hora até serem levados para uma esquadra. Segundo o casal, as autoridades não esconderam que a detenção esteve relacionado com as declarações contra a operação militar especial” russa na Ucrânia – a designação de Moscovo para o conflito.

A detenção e posterior condenação foi, entretanto, confirmada à CNN pelo grupo de monitorização russo de direitos humanos OVD-Info. O caso não é único e, de acordo com o organismo, desde 2022 já foram iniciados pelo menos 61 casos contra indivíduos que expressaram posições anti-guerra.