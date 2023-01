A fundação de Harry e Meghan terá angariado 13 milhões de dólares (quase 12 milhões de euros), quase três dos quais foram distribuídos (cerca de 2 milhões e 700 mil euros) por causas como a vacinação contra a Covid-19 e o apoio a refugiados, segundo revelou na sua conta de Twitter Omid Scobie, jornalista amigo dos Sussex e co-autor do livro Finding Freedom. A informação consta de um relatório de 24 páginas publicado pela fundação, o primeiro desde a sua criação em 2020.

“A fundação Archewell dos Sussex revelou o seu ‘Relatório de Impacto’ 2020-22. No seu primeiro ano de operações angariaram 13 milhões de dólares e distribuíram doações em várias áreas incluindo equidade na distribuição de vacinas, centros de apoio, assistência a refugiados e construção de um mundo online melhor”, escreveu Scobie na sua mensagem.

A Archewell foi lançada em outubro de 2020 e é uma organização fundada pelos duques de Sussex com base no nome do seu primeiro filho (Archie). Conta com duas ramificações dedicadas a diferentes temas: a Archewell Audio e a Archewell Productions. A fundação é a ramificação não lucrativa através da qual Harry e Meghan fazem as suas atividades solidárias que, durante os últimos dois anos, foi desenvolvida com outras instituições parceiras. O valor doado pelos duques de Sussex foi destinado 12.66 milhões de vacinas para a Covid-19, produzidas em parceria com a Global Citizen, para distribuir por pessoas de todo o mundo. Parte dos donativos da Archewell também foram para instituições que apoiam refugiados do Afeganistão e da Ucrânia, tendo chegado a quase 174.500 pessoas, com o apoio da Operations Allies Welcome, a Uniting for Ukraine e a Welcome.US.

O relatório refere ainda que a fundação contribuiu para que 7.468 pessoas fossem resgatadas do Afeganistão através da parceria com a Human First Coalition e que 50 mil refeições foram servidas através da World Central Kitchen. Destaca-se também a criação de um guia de recursos para adotar a “masculinidade positiva”, com Equimundo, ao qual acederam 3.673 pessoas. O relatório completo pode ser consultado online e é assinado por James Holt e Shauna Nep, co-diretores executivos da Fundação Archewell.

O relatório também refere quais serão os focos da fundação durante o seu terceiro ano, tendo como prioridade “construir um mundo online melhor, trabalhar restaurar a confiança na informação e, sobretudo, encorajar comunidades online e offline, local e globalmente”.