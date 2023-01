Um homem de 47 anos foi detido na ilha de São Miguel, nos Açores, por fortes indícios da prática de crimes de violação agravada, na forma tentada, cometidos contra a sobrinha, de 14 anos, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Os factos ocorreram na ilha de São Miguel, sendo que o arguido se aproveitou do contexto da relação familiar para constranger a vítima a sofrer os atos sexuais, que não assumiram uma maior gravidade devido à resistência da menor”, refere a PJ em comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de se aproximar e de contactar com a vítima, bem como de apresentações bissemanais no órgão de policial criminal da área de residência.