As autoridades ucranianas realizaram esta quarta-feira buscas à casa do ex-ministro da Administração Interna Arsen Avakov, como parte de uma investigação sobre a queda de um helicóptero Airbus na Ucrânia.

As buscas foram confirmadas pelo próprio ex-ministro, que indicou que a polícia procurava contratos sobre a compra de helicópteros Airbus franceses de há seis anos.

Segundo o jornal Ukrainska Pravda, a Ucrânia e a França assinaram em 2018 um acordo para fornecer a Kiev 58 helicópteros, entre os quais 37 do modelo Airbus. O centro de Transporte Estratégico refere que 21 dos modelos adquiridos pelo Ministério da Administração Interna já estão a ser usados. Quando o contrato foi assinado Avakov ainda ocupava o cargo de ministro, tendo resignado em 2021.

As operações surgem na sequência da abertura de uma investigação à queda de um helicóptero na cidade de Brovary (oblast de Kiev), perto de uma creche. O acidente, no dia 18 de janeiro, provocou a morte de 14 pessoas, incluindo uma criança. A bordo do helicóptero seguiam o ministro da Administração Interna, Denis Monastyrsky, o seu adjunto, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado, Yuri Lubkovich, que acabaram por morrer.

O Serviço de Segurança da Ucrânia está a considerar várias versões e não exclui, para já, as hipóteses de sabotagem, problema mecânico ou falha técnica, ou ainda uma possível violação das regras de segurança na operação do helicóptero.