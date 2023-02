A defesa do ex-jogador de futebol Dani Alves, atualmente em prisão preventiva por suspeitas de agressão sexual a uma mulher numa discoteca em Barcelona, apresentou um recurso onde pede que este seja colocado em liberdade. Segundo o El Periódico, que teve acesso ao documento, o advogado do antigo jogador do Barcelona argumenta que as imagens de videovigilância contradizem o relato da alegada vítima.

No documento, Cristóbal Martell argumenta que as imagens colocam “dúvida valorativa” sobre o relato da mulher, que foi classificado pela juíza como muito credível. A equipa legal de Dani Alves considera, porém, que as declarações da alegada vítima, de 23 anos, “revelam-se tão inconsistentes como inexatas”.

Em causa estão as imagens de videovigilância do privado da discoteca, onde a jovem e o jogador contactaram a primeira vez. A agressão sexual terá ocorrido na casa de banho do privado, onde não há câmaras.

No vídeo é possível ver a chegada da mulher, acompanhada da prima e de uma amiga. Martell afirma que no vídeo é possível ver o grupo “em modo lúdico e festivo, rodeados de muitíssima gente”. O advogado argumenta ainda que o espaço é aberto e “muito diferente do contexto e cenário de intimidação ambiental” que a jurisprudência diz ser necessário para que se assuma que o alegado agressor consiga “subjugar a capacidade da vítima e a sua autodeterminação”.

