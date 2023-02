Elisa Ferreira, comissária europeia, deixa um aviso à navegação: a promoção da utilização dos fundos comunitários é bem-vinda desde que “não seja por protagonismo pessoal ou político”. “Os cidadãos têm que perceber o que é que a coesão e a Europa fazem para melhorar a vida. É preciso dar visibilidade, não por protagonismo pessoal ou político”, sublinha.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma iniciativa da Comissão Europeia, recusou comentar concretamente a gestão do Governo português, dizendo repetidamente que não havia “razões de queixa”. Ainda assim, confrontada com as críticas de Luís Montenegro, que tinha acusado António Costa andava a fazer “campanha” com o dinheiro europeu, Elisa Ferreira disse que era “fundamental” não politizar os Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Elisa Ferreira entende que, apesar de “formalmente ter que se saber que é dinheiro europeu”, o que está lá é um “letreiro num canto”. A comissária europeia deixou, por isso, um apelo: que nos discursos políticos exista uma referência maior à importância dos fundos de coesão da União Europeia. “[Os fundos de coesão] são um exercício de solidariedade. Para todos os países independentemente dos partidos que estão no poder.”

Apesar de não como responsabilidade direta os fundos do PRR, Elisa Ferreira adianta que a informação de que dispõe “é de que não há nenhum problema” com Portugal. “As metas estão a ser cumpridas e os objetivos estão a ser atingidos. Portugal teve um avanço inicial, depois uma primeira transferência e este mês de fevereiro o visto está dado para uma segunda transferência”, notou.

Elisa Ferreira disse também que não haver qualquer “razão de queixa do Governo português em relação à política de coesão”. “Têm existido contactos muito frequentes em relação à preparação do acordo de parceria e dos programas operacionais, em especial com a ministra Mariana Vieira da Silva e com a ministra Ana Abrunhosa. Tal como tem existido com todos os outros países”, sublinhou.

A comissária, que tem a pasta destes programas de apoio comunitário e não do PRR, defendeu que “Portugal tem tido uma taxa de execução que está muito bem situada”. “Está acima da média europeia”, reforçou. Ainda assim, a socialista deixou um desafio para que se reflita sobre o “conteúdo dos programas”, temendo que essa reflexão seja 2ultrapassada pelas questões financeiras”. “[É preciso perceber] o que é que se vai fazer e no que é que isso vai mudar o país”, exortou Elisa Ferreira.

Esta semana foi confirmada a criação de outras duas regiões em Portugal no que toca à organização dos fundos comunitários, a NUT da Península de Setúbal e do Oeste e Vale do Tejo, uma ambição antiga do Governo português — dada a proximidade em relação a Lisboa, estas regiões eram cronicamente prejudicadas na atribuição de fundos europeus.

Aos jornalistas, Elisa Ferreira reconheceu a existência de “desequilíbrios de interioridade” no país e deixou claro que Portugal “tem que dar contributos para as agendas reformistas” que estão a decorrer na União Europeia.

Sem querer adiantar se a regionalização teria efeitos positivos no combate à desertificação do interior, Elisa Ferreira deixou um comentário irónico. “Sem regionalização o centralismo tem que ser bastante iluminado“, atirou, antes de concluir: “É diferente andar só com um motor ou com quatro. Temos de ver se funciona ou se não funciona. É um ato de inteligência”.