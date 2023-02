Engenheiro responsável pela pala do Pavilhão de Portugal critica altar-palco da JMJ: "Os cinco milhões são um exagero"

As palavras são de António Segadães Tavares, o engenheiro civil responsável pela pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações. Além de tamanho ser demasiado grande, havia opções mais baratas.