Sim, nós também estávamos a pensar ver “Stutz”, o documentário de Jonah Hill sobre o seu psiquiatra e os métodos pouco convencionais que usa. Mas, se o que o bom Jonah saiu da terapia capaz de fazer foi isto, se calhar, vamos poupar aquelas duas horas para outra coisa (de quatros episódio de “Curb Your Enthusiasm” a ver a tinta secar nas paredes, há todo um mundo de opções). Ou talvez Phil Stutz tenha feito o seu trabalho bem de mais e capacitado o seu inseguro e ansioso paciente-estrela de que podia escrever uma comédia pretensamente pungente em termos sociais em duas penadas e ainda encarnar o papel principal, enquanto jovem porta-estandarte dos valores de uma nova geração.

O que é que está errado com “Esta Gente”? Bom, tudo começa por aí: pela gente. O que é que está aquela gente toda ali a fazer? Eddie Murphy? Julia Louis-Dreyfus? David Duchovny? E quem, no seu juízo, meteu o seu dinheiro nisto para lhes pagar? Todo o cinema de entretenimento começa por um termo de negociação tacitamente aceite com o espectador: a suspensão da descrença. É-nos pedido, em silêncio, que esqueçamos, por um momento, que não sabemos que aquilo que nos preparamos para ver não é um filme, uma encenação, mas algo real, ou mais do que real: uma história. Mas, para que isso funcione, o filme tem de fazer a sua parte. Porém, não é a descrença que “Essa Gente” nos pede que suspendamos; é o bom-senso. E nove em cada dez dos nossos critérios de exigência.

O filme não cola desde o instante um, em que nos é pedido que acreditemos que Jonah Hill é um “jovem” podcaster (um “jovem” de 35 anos, interpretado por um ator de 39 que parece ter 45), que já só tem uma vaga ideia de quem “foi” Barack Obama – e atenção que, em momento algum, esta personagem nos é vendida como tendo alguma espécie de problema cognitivo, apenas um tangas em relação à história e cultura afroamericanas. O “jovem” branco Ezra faz um podcast com Mo (Sam Jay), a amiga negra e de género razoavelmente indeterminado, em que discutem se brancos e negros alguma vez se poderão entender. Ora, Ezra é filho de Shelley (Julia Louis-Dreyfus) e Arnold (David Duchovny), casal bem-sucedido de judeus por quem parece, etária e fisionomicamente, ter sido tão gerado como o ursinho Puff pelos pinguins de “Madagáscar”.

[o trailer de “Esta Gente”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: