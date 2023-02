Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano anunciou esta terça-feira que estão a ser preparadas novas reformar no país para transformar a realidade social, legal e política do país. No habitual discurso diário, Volodymyr Zelensky explicou que o objetivo das medidas é caminhar para uma realidade “mais humana, transparente e eficaz”.

As declarações surgem depois de uma onda de renúncias e demissões que abalou as estruturas de poder na Ucrânia, devido a suspeitas de corrupção em vários cargos. O líder ucraniano não avançou para já detalhes sobre as reformas, deixando apenas um recado: “Haverá decisões. Aqueles no sistema que não dão resposta aos requisitos fundamentais do Estado e da sociedade não devem permanecer nos seus cargos“.

Tudo começou quando na semana passada foi divulgada a detenção de Vasyl Lozynsky, agora ex-vice-ministro encarregue da pasta de Desenvolvimento e Comunidades e Territórios da Ucrânia, detido por suspeita de ter recebido um suborno de 400 mil dólares (cerca de 368 mil euros) para beneficiar uma empresa durante a aquisição de geradores. Desde então, o chefe de Estado prometeu tolerância zero à corrupção, implementando alterações no seu gabinete, nas regiões ucranianas e nas forças de segurança.

No habitual discurso diário, o líder ucraniano disse ainda que estão a finalizar as preparações para a cimeira com a União Europeia em Kiev. “Esperamos notícias para a Ucrânia. Esperamos decisões dos nossos parceiros na UE”, afirmou Zelensky.

O evento vai decorrer esta sexta-feira e será “um forte sinal” para os “parceiros e inimigos” do país, destacou também o primeiro-ministro ucraniano.

“O facto de esta cimeira decorrer em Kiev é um forte sinal tanto para os parceiros como para os inimigos” da Ucrânia, assinalou, confirmando que a capital ucraniana vai receber vários comissários europeus.