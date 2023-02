Uma vida e uma carreira como a de Ennio Morricone não cabem num documentário de duas horas e meia. Por vias das dúvidas, convém também dizer que não se poderia resumir numa série documental. A questão vai para lá dos números, das mais de 400 bandas-sonoras que compôs ou da centena de peças que escreveu, acompanhadas por dezenas e dezenas de prémios. Morricone viveu um momento único da história da criação popular, o pós-guerra criou um cenário de educação, promoção e aceitação de uma certa aprendizagem e divulgação musical que foi notória — e notável — em alguns dos países que mais sofreram com a Segunda Guerra Mundial (sobretudo na Europa Continental, com França, Alemanha e Itália à cabeça).

Apesar de se ter tornado num querido do grande público, Ennio Morricone, nas boas palavras de James Murphy dos LCD Soundsystem e da DFA, “esteve lá”. Não cabendo tudo em duas horas e meia – nem todos os elogios —, o que tem espaço no documentário de Giuseppe Tornatore (o realizador de “Cinema Paraíso”) é uma história sucinta, relativamente direcionada do ponto A ao ponto B, sobre a vida de Ennio Morricone que permite, para lá da (bem-vinda) bajulação, uma porta de entrada para outros Morricones que se calhar serão menos conhecidos do grande público.

“Ennio, O Maestro” começa então com o próprio Morricone. Uma espécie de último grande documento do compositor/maestro, que morreu em 2020 (o filme estrearia no Festival de Veneza em 2021). Tornatore fala com Ennio Morricone em jeito de grande entrevista, percorrendo a bom ritmo os vários momentos marcantes da vida e carreira do maestro. Arranca com aqueles cinco minutos de hype à volta da figura, numa montagem entre diversos excertos de entrevistas a marcar a importância do visado, intercaladas com Morricone a fazer exercícios no escritório de casa. Dada a duração, funciona como um preparo para o espectador.

[o trailer de “Ennio, O Maestro”:]

