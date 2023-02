O Pentágono encontrou um balão de espionagem chinês a alta altitude no norte dos Estados Unidos e está agora a monitorizá-lo. Washington chegou a planear destruir o dispositivo, mas decidiu não o fazer por razões de segurança.

Citado pela CNN internacional, o porta-voz do Pentágono Patrick Ryder explicou que o “balão está atualmente numa altitude bem acima do tráfico aéreo comercial e não representa um risco militar ou físico para as pessoas”.

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C

— Bradley Warren (@bradmwarren) February 2, 2023