A polícia russa apreendeu os cartazes pacifistas de uma artista com 77 anos, um dia depois da inauguração da sua exposição em São Petersburgo, indicou o partido oposicionista Iabloko que tinha acolhido o evento nas suas instalações.

Inaugurada na terça-feira à noite nas instalações locais do partido, a exposição era constituída por 20 cartazes e quadros criados entre 2014 e 2022 por Elena Ossipova, conhecida como “a consciência de São Petersburgo” e opositora às guerras.

Esta quarta-feira “a polícia apreendeu os quadros pacifistas de Elena Ossipova”, denunciou o Iabloko, em comunicado. Segundo a mesma fonte, os polícias foram chamados ao local, alegando ter recebido um alerta de bomba.

O relatório policial, citado no comunicado, indica que a polícia “descobriu nas paredes imagens gráficas desenhadas em telas e cartão, que continham provavelmente informações falsas sobre as forças armadas russas“.

Entre os cartazes apreendidos estava um designado como ‘Os Olhos da Consciência’, com o rosto de uma menina com olhos grandes e uma frase em baixo do cartaz, escrita em russo e ucraniano, a dizer “Mamã, tenho medo da guerra”.

Вчера в петербургском «Яблоке» открыли выставку картин 77-летней художницы Елены Осиповой, известной своей антивоенной позициейhttps://t.co/rvasWVcsvV Фото: Андрей Бок для «Бумаги» pic.twitter.com/ZPVvKAHnGT — Медиазона (@mediazzzona) February 1, 2023

O regime do presidente russo, Vladimir Putin, aumentou a repressão dos seus detratores, no seguimento da invasão da Ucrânia pelos militares russos, iniciada há cerca de um ano. Entre as novas medidas está a lei que prevê até 15 anos de prisão para qualquer publicação de informação sobre os militares russos considerada “falsa”.

Há vários anos que Ossipova é conhecida como uma feroz opositora da política de Putin e dos conflito armados. A mulher saiu à rua com um cartaz pacifista pela primeira vez em 2002, depois da tomada de reféns no teatro moscovita Doubrovka por combatentes chechenos.

Desde então, raras são as ações de protesto em São Petersburgo que se desenrolam sem a sua presença. Interpelada pela polícia por várias vezes, costuma ver os seus cartazes apreendidos.