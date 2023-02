A minha experiência como espectadora de “Velma”, a nova série de animação da HBO Max baseada nos personagens do clássico dos anos 70 “Scooby Doo”, é pautada pela dor. A metafórica e a literal. Metafórica, porque escolhi vê-la à boleia das notícias de que tinha um rating desastroso de 1.3 no agregador-mor IMDB (Internet Movie Database, que reúne todas as séries e filmes já feitos). E literal, porque estava com uma bruta otite, em plena autocomiseração, e precisava de ser entretida com algo que tomasse no máximo meia dúzia dos meus neurónios. Pior que as minhas dores não havia de ser, certo? Bom, mais ou menos.

Primeiro, vamos ao contexto. No ano passado, foi anunciado que o guionista Charlie Grandy, colaborador de longa data da comediante, autora e produtora Mindy Kaling, seria o showrunner de uma espécie de prequela do cão detetive e do seu gang de adolescentes metediços, mas centrado na personagem de Velma e direcionado para adultos. Na altura, a escolha de Mindy para dar voz ao papel principal foi logo polémica e dividiu opiniões, já que levou a que o próprio look da personagem fosse adaptado a alguém do território sul asiático, como a própria Kaling, filha de pais indianos. Apoiada por uns e odiada à partida por outros, a atriz (que é também produtora executiva de “Velma”, apesar de não ser criadora nem guionista) disse há um ano em entrevista a Seth Meyers no seu “Late Night” que toda a celeuma fazia parte lidar com “fãs intensos de desenhos animados com legado”.

A 12 de janeiro deste ano, “Velma” estreou-se na HBO Max e tornou-se na melhor estreia para uma série de animação original daquele serviço de streaming. Kaling partilhou no Twitter a estreia recordista e deixou um agradecimento. Mas a partir daí nada ou pouco se tem referido à temporada. E o motivo pode muito bem ser a hecatombe, de crítica e público, que se seguiu. Numa altura em que o mundo parece constantemente dividido, há que dar este mérito a “Velma”: da esquerda à direita, dos wokes aos incel, dos fãs do original aos que nunca viram um episódio clássico, todos estão em sintonia no ódio às duplas de episódios que saem todas as quintas-feiras. É quase bonito de se ver.

[o trailer de “Velma”:]

