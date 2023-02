O armazém da maior empresa distribuidora de brinquedos sexuais em Espanha, a Dreamlove, foi assaltado na madrugada de quinta-feira e os assaltantes levaram vários artigos com maior valor incluindo sete vibradores de aço e banhados a ouro de 24 quilates. No total, os assaltantes terão fugido com um valor estimado em 80 mil euros, além de 25 mil euros em dinheiro que estavam numa caixa forte.

O presidente da Dreamlove, Mario Romero Molina, indicou que os artigos banhados a ouro são vendidos por preços entre 16 mil e 17 mil euros , conforme o tamanho, e os de aço inoxidável entre 2 mil e 3 mil euros. Sete destes artigos foram roubados da empresa onde trabalham 74 pessoas distribuídas por três turnos entre as seis da manhã e as 10 da noite.

Segundo a agência EFE, o roubo começou pelas 23h41 e os assaltantes entraram pela porta da frente do armazém, que fica numa zona industrial nos arredores de Sevilha. Antes, porém, bloquearam a estrada em frente com cercas e cortaram a eletricidade dos postos de iluminação para colocar a zona em escuridão.

De acordo com o mesmo relato, pela agência noticiosa espanhola, as câmaras de vigilância gravaram três pessoas encapuzadas e com a cara coberta. Mas é possível que seja maior o número de pessoas envolvidas no crime, incluindo quem tenha permanecido no exterior ou no carro que foi utilizado no assalto e que foi estacionado numa zona próxima, com arvoredo.