No dia em que uma comitiva de comissários europeus chegou a Kiev o Presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o futuro da União Europeia (UE) “está a ser escrito agora mesmo” na Ucrânia. “Esta é uma luta pela liberdade, soberania e democracia”, sublinhou o líder ucraniano.

The future of the EU is being written, right now, in Ukraine.

This is a fight for freedom, sovereignty and democracy. ???????? ????????@vonderleyen pic.twitter.com/L6UNdkdFg4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 2, 2023