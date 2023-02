M.Ou.Co

R. de Frei Heitor Pinto 65 Porto. Tel.: 22 766 7790. 4 de fevereiro, 22 horas. Bilhete a 38€.

Para recordar “Pictures Of My Own”: antes de arrancar a programação dedicada ao Dia dos Namorados, fevereiro começa no M.Ou.Co (Música e Outras Coisas), hotel, no Porto, pensado para o mundo musical, com a celebração dos 20 anos da banda Fingertips com a “Live Experience 2.0“. A decorrer no sábado, 4 de fevereiro, vai relembrar alguns dos maiores êxitos da banda, trazendo também convidados especiais: Noble, conhecido pelos temas “Honey”, “Beautiful” ou “Lost In You” e ainda Meestre, que, depois da passagem pelo programa da RTP “The Voice Portugal”, acaba de lançar o EP “Between Words and Sound” Bilhetes disponíveis online.

Outra Espécie

Campo dos Mártires da Pátria 38 41, Porto. Tel.: 964 249 974. Domingo a quinta-feira, das 12h30 às 22h30. Sexta-feira e sábado, das 12h30 às 23h30.

Para comer só quando lhe der a fome: irmão mais novo do Espécie, uma espécie de primo do Cruel, o Outra Espécie é a novidade vegetariana mais recente do Porto. Com uma carta desenhada pelo chef João Pupo Lameiras, o novo projeto de Marta Almendra nasce na forma de uma espécie de cantina, espaço descontraído, com refeições ligeiras e petiscos de partilha. Junto ao Jardim da Coordoaria, respeita o apetite que não tem hora marcada, uma vez que funciona durante todo o dia. A carta é em mais de metade vegana. No seu todo, inclui opções como sopa gratinada de cebola e alho francês, com brie e tomilho; crumble de queijo de cabra, com frutos secos e maçã; beterrada assada com especiarias e iogurte grego, sem esquecer a couve-flor frita à moda coreana, com milho picante e sésamo, sugestão importada do projeto pioneiro. Conte ainda com katsu sando de beringela ou baos ao vapor de cogumelo shiitake. Bilhetes disponíveis por telefone

Sons de Vez 2023

Jardim dos Centenários, R. Carlos da Cunha 9, Arcos de Valdevez (Casa das Artes de Arcos de Valdevez). Tel.: 258 520 520. 4 de fevereiro a 25 de março. Bilhete disponível por telefone. 10€.

Para abrir a época dos festivais mais cedo: a temporada arranca no Minho, com a 21.ª edição do Sons de Vez, que traz a Arcos de Valdevez um alinhamento com 12 projetos nacionais, e nasce de acordo com uma “filosofia eclética, mas atenta à Historia e novas dinâmicas sonoras”. O festim musical arranca já a 4 de fevereiro, domingo, com um concerto dos HMB, com muito soul e pop à mistura. Continua ao longo do mês e estende-se até 25 março, com as participações de nomes como Taxi, Black Mamba ou Rita Vian. A ter lugar na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, terá também no foyer do auditório uma exposição de fotografia que reúne, em imagem, os momentos mais marcantes da edição anterior.

Isco Pão e Vinho

R. José d’Esaguy 10D, Lisboa. Tel.: 21 134 5751. Segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

Para não perder as surpresas do Isco: nos próximos dias, o famoso croissant de amêndoa da padaria de Alvalade será substituído pela opção de pistácio, pode ler-se no anúncio da página de Instagram. Uma oportunidade a não perder, um plano de fim de semana que cumpre a idealização das manhãs lentas, numa esplanada de um bairro animado, de preferência ao sol. Se houver estômago para mais — esperemos que sim — há doçarias e salgados, pão de variadas formas, daquele que é fiel aos métodos antigos e que, com poucos ingredientes, calma e tempo, garantem um resultado saboroso e nutritivo.

Kitchnette Pop-Up Café

R. Coelho da Rocha 72 Lisboa. Tel.: 963 819 871. Segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h. Sábado, das 9h às 16h.

Para provar uma sanduíche do chef sem maneiras: é, claro, com a colaboração do chef Ljubomir Stanisic que a Kitchenette Pop-Up Café, em Campo de Ourique, lança a sua proposta pop-up, a primeira do ano, que poderá provar até 18 de fevereiro. Seguindo a receita tradicional “jugoslava”, ficará a conhecer a Ćevapi, versão equivalente ao hambúrguer, que junta ao pão de pita rolinhos de carne biológica de novilho e borrego nacional e um molho de cascas com trufa.

“Crime Pays”, Musa

R. do Vale Formoso 9 Lisboa. Tel.: 913 011 082. Sábado, a partir das 18h.

Para dançar até de madrugada: com a primeira atuação a arrancar às 18h e a última às 2h30, a festa no sábado, 4 de fevereiro, é na fábrica de cerveja Musa, em Marvila. Chama-se “Crime Pays” e chega pela mão dos “miúdos mal comportados” Crack Kids, anuncia a página de Instagram. O line up, “quase ilegal”, é composto por cinco nomes: Mãe Dela, Nelsoniq, Mr.Mute, Nel Assasin e DJ Glue — com um B2B entre estes últimos dois a fechar a pista. Conte, claro, com petiscos e muita cerveja para regar bem a noite.

Rio de Prata

Rua F aos Jardins Braço de Prata, lote 8 bloco D loja 6, Lisboa. Tel.: 218 681 080. Quarta a sexta-feira, 12h30 às 15h00 e das 18h30 às 23h00. Sexta-feira das 12h30 às 15h30 e das 18h30 à 00h00. Sábado das 12h30 à 00h. Domingo, das 12h30 às 17h30.

Para um almoço prolongado, a olhar o rio: o Prata Riverside Village, nos Jardins do Braço de Prata, inaugurou no final de 2022 o Rio de Prata, restaurante que tem Carla Sousa como chef executiva, depois de passagens pelo Sítio, no Valverde Hotel, no Darwins, na Fundação Champalimaud, ou ainda no Flores do Bairro Alto Hotel. O ponto de partida para a construção da carta, criada em conjunto com Bernardo Ventura, proprietário do projeto, foram os ingredientes sazonais e frescos, distribuídos entre pratos de peixe, carne e ainda opções vegetarianas. Conte com croquete de alheira e compota de pimento; com carpaccio de novilho; bacalhau à chef (a receita não é fechada e vai sendo renovada); entrecosto caramelizado; e ainda tempura com legumes da horta. Do lado dos doces, há, entre outros, destaque para o mil-folhas de pistácio e sorbet. Com Rui Santos como sous-chef, inclui também dois menus: o Prata e o Rio, a 35€ ou 29€, respetivamente.

Chocolate Quente Santini

Para não perder as novidades da Santini: a pensar nas frentes polares, duas marcas artesanais uniram forças para aquecer os dias. De um lado, temos a gelataria Santini, do outro, a chocolataria Niccolò Corallo. O resultado é uma espécie de gelado de chocolate quente, disponível em dez lojas Santini, desde Cascais, ao Chiado, Belém ou Porto. Se preferir a barra de chocolate da marca, também estará disponível para venda.

Os nomeados no cinema

Para se preparar para os Óscares: com a data da cerimónia a aproximar-se (13 de março), convém que a matéria esteja bem estudada. Deixamos-lhe o plano das festas para um potencial fim de semana dedicado aos nomeados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. “Os Banshees de Inisherin“, drama com nuances cómicas de Martin McDonagh, nomeado na categoria de Melhor Filme (tem Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon no elenco), chegou a 2 de fevereiro às salas de cinema e conta a história de dois amigos que vivem as consequências de uma relação de amizade que termina de repente. Na mesma categoria, pode assistir a “Fabelmans“, filme autobiográfico que relata, numa versão ficcionada, a infância do realizador Stephen Spierbergl, à frente do filme; ou, para os apreciadores dos mundos da fantasia, “Avatar: o Caminho da Água” de James Cameron, cuja história tem lugar dez anos após a estreia da primeira parte. No campeonato dos melhores atores, há “Aftersun“, de Charlotte Wells, filme aclamado pela crítica e que valeu a Paul Mescal (“Normal People”) a nomeação para Melhor Ator. Se preferir ficar por casa, pode ver através da HBO Max Austin Butler na pele de Elvis, nomeado na mesma categoria, num filme biográfico que se centra, sobretudo, na relação do conhecido “rei do rock” com o agente Coronel Tom Parker.

