O Chile decretou estado de emergência em várias regiões do país, na sequência de uma onda de incêndios que até agora já consumiu cerca de 8.000 hectates. Esta sexta-feira, o ministro do Interior anunciou que a região de Biobio, uma das mais populosas do país (cerca de 1,5 milhões de habitantes) se tinha juntado à de Nuble, a norte, no estado de alerta máximo.

Os incêndios surgem numa altura em que o país enfrenta uma vaga de calor durante o verão no hemisfério sul. A quantidade de terra queimada está a preocupar os responsáveis locais. “Hoje temos, infelizmente, o dobro dos hectares queimados em relação a anos anteriores”, referiu um porta voz do governo em Nuble, citado pela Reuters. “A situação é bastante crítica”.

Dezenas de casas foram já danificadas pelas chamas. Ao todo, estão neste momento ativos 38 incêndios, numa extensão que vai desde a capital do Chile, Santiago, até ao sul do país.

Abrigos foram criados para acolher as famílias afetadas pelas chamas. Até ao momento, o fogo provocou nove feridos: oito bombeiros ficaram feridos sem gravidade durante as operações, havendo ainda uma nona pessoa que sofreu queimaduras no corpo.

A declaração do Estado de Emergência serve para as Forças Armadas poderem ser enviadas para o terreno, bem como para melhorar a cooperação entre os bombeiros e as forças de segurança.