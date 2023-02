Publicado pela primeira em 1986, O homem sentimental, de Javier Marías, chega-nos agora a Portugal, pela mão da Alfaguara, como habitual, já em publicação póstuma. Marías, já se sabe, é um dos grandes – um dos maiores – e, há 37 anos, não só a semente já lá estava como já era fruto em pleno. Este O homem sentimental não só adivinhava o escritor que aí vinha – simplesmente mostrava o escritor coeso que Marías já era.

O romance, que foi o quinto do autor espanhol, inaugurando a sua fase mais intimista, pega no que aparentava ser transitório para criar uma constelação de personagens, emoções e recalcamentos. A vontade de Marías em ir ao âmago é tanta que lê-lo é, em permanência, ser engolido pela densidade emocional e psicológica que traz, e o ritmo da prosa é a magia do costume.

Com um estilo maximalista, Marías rouba os olhos de quem lê, impõe a sofreguidão da leitura, cria uma sensação constante de mergulho. É difícil ler sem ficar zonzo, sem se sentir a catadupa de vida a acontecer ao mesmo tempo. Cada página parece um sismo, cada romance é um abalo que continua a tremer por muito tempo.

Aqui, temos León de Nápoles, cantor lírico, narrador. Quatro anos antes, cruzara-se com Natalia Manur pela primeira vez, num comboio que fazia a viagem entre Paris e Madrid. Numa carruagem, lá estava ela com Hieronimo Manur, o marido, um abastado banqueiro, e também com Dato, que tinha a tarefa de acompanhar Natalia para todo o lado. Na carruagem, entra também Marías, e o seu olho clínico parte daí para explorar o que aí vem: não só se faz uma rememoração constante do encontro como se vê nascer uma teia de paixões, sempre maculadas pelo conflito moral que o autor espanhol gosta de levar à prosa. Tudo é sangue a pulsar, expectativa em estado bruto.

