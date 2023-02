A Autoridade Federal de Aviação (FAA) dos EUA ordenou este sábado a suspensão temporária de voos nos aeroportos de Wilmington, na Carolina do Norte, e de Charleston e Myrtle Beach, na Carolina do Sul. A decisão surge na sequência das suspeitas em torno do balão chinês que foi encontrado à deriva na zona. Os EUA acreditam que se trata de um instrumento de vigilância da China.

Além dos aeroportos, também também foi encerrado o espaço aéreo em Myrtle Beach entre as 12h45 e as 14h45 locais, por razões de “defesa do espaço aéreo”.

“A FAA suspendeu as partidas para os aeroportos de Wilmington (ILM), Myrtle Beach International (MYR) e Charleston International (CHS) para ajudar o Departamento de Defesa numa ação de de segurança nacional”, declarou a FAA em comunicado citado pela CNN. Uma ordem deste género significa que todos os aviões que cumprem critérios específicos devem manter-se em terra. A decisão surgiu depois de o balão ter sido avistado nos dois estados este sábado.

O presidente dos Estados Unidos já reagiu ao incidente. Joe Biden afirmou que o país vai “tomar conta” da situação. Fontes da Casa Branca citadas pela imprensa internacional afirmam que o país está a planear abater o balão.

A polícia da Carolina do Sul pediu aos cidadãos para não tentarem abater o balão. “Sejam responsáveis. O que sobe também desce, incluindo as vossas balas.

“That’s no moon.” Yes, there are reports that the Chinese balloon is flying over our area at the moment. It’s flying at 60,000+ feet. Don’t try to shoot it!! Your rifle rounds WILL NOT reach it. Be responsible. What goes up will come down, including your bullets #YCSONews pic.twitter.com/SeT0ZTUTvy

— York County Sheriff (@YCSO_SC) February 4, 2023