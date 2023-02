Um incêndios de grandes dimensões está a consumir um comboio com 50 carruagens que descarrilou na cidade de East Palestine, no estado norte-americano de Ohio e próxima à comunidade de State Line, na Pensilvânia. As imagens que estão a circular nas redes sociais mostram o comboio engolido pelas chamas. Toda a região num raio de quase dois quilómetros em torno do acidente foi evacuada.

#BREAKING: Fire official on scene also tells me multiple train cars are on fire – inside some of them are automobiles that are now all burnt

– others believed to be carrying flammables – specifically where fire is still very active@KDKA #trainderailment #EastPalestine #Ohio pic.twitter.com/dD2D6dTwNa — Lauren Linder (@lauren_linder) February 4, 2023

A Norfolk Southern, empresa ferroviária responsável pelo comboio, já confirmou que o veículo transportava apenas carga, não passageiros, entre Madison (estado do Illinois) e Conway (na Pensilvânia). Ainda assim, a CNN adianta que o comboio poderia estar a transportar matérias perigosas.

A ferocidade das chamas obrigou os bombeiros a retirarem-se do local, deixando apenas máquinas não tripuladas a combater as chamadas enquanto as autoridades identificam os pontos mais ativos do incêndio.

#BREAKING The fire from the train derailment in East Palestine, Ohio last night is still going on this morning and reports that explosions are still occurring The smell is “bad” and is giving people headaches No word yet on what cars actually caught on fire: some are hazardous pic.twitter.com/ZPb4qI7C7w — Royal Intel ???? (@RoyalIntel_) February 4, 2023

As imagens mostram uma densa nuvem de fumo e luzes cor de laranja a invadir o céu em East Palestine. Algumas delas estão a ser protegidas nas redes sociais porque “incluem conteúdo potencialmente sensível” e só podem ser vistas com o consentimento do internauta.

“Not many people have seen this in their history, in their careers as firefighters… you can train for it, but you really can't train for something this big." – #EastPalestine #Ohio mayor tells me about #trainderailment ????: @ismithKDKA @KDKA pic.twitter.com/XnsbuqpKLV — Lauren Linder (@lauren_linder) February 4, 2023

O incêndio está a ser combatido por bombeiros de corporações de três estados. Numa fase inicial, os elementos dos bombeiros tentaram utilizar canhões de água para combater as chamas, mas as baixas temperaturas congelavam o fluxo antes de entrar no fogo.

#BREAKING #URGENT ???????????? More shocking video from the train derailment in East Palestine, Ohio. Emerging reports state that there are injuries involved: unknown how many or to what extent. The tankers were carrying chlorine gas, per local scanner. pic.twitter.com/HoSqdeoUVV — Royal Intel ???? (@RoyalIntel_) February 4, 2023

O descarrilamento aconteceu a 82 quilómetros de Pittsburgh e a 32 quilómetros do extremo norte da Virgínia Ocidental. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

East Palestine, Ohio Emergency crews are responding to tanker train derailment leading to multiple explosions. Evacuations underway.

pic.twitter.com/HNDgNElHTa — Nerdy ???????????????????????? (@Nerdy_Addict) February 4, 2023

Os habitantes que foram retirados de casa estão abrigados numa escola secundária e num centro comunitário. A restante população da cidade foi aconselhada a não sair de casa. Os bombeiros já avisaram que podem registar-se explosões provocadas pelo consumo das chamas pela carga a bordo do comboio. Há drones a sobrevoar o local.