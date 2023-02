O Ministro da Administração Interna adiantou este sábado que as investigações no caso das agressões a imigrante em Olhão são inadmissíveis e inaceitáveis. José Luís Carneiro fala em “comportamentos inaceitáveis e que têm de ser exemplarmente punidos”.

Este sábado em Macedo de Cavaleiros, o ministro afirmou que a investigação está “em fase bastante avançada” e que já foi possível identificar alguns dos suspeitos. “Nos próximos dias haverá informação pública, que permitirá apresentar os responsáveis” de quem há indícios “bastante sólidos”.

O membro do executivo ressalvou também o trabalho conjugado entre a Polícia de Segurança Pública e o Ministério Público. Suspeitos por identificar deverão ser localizados em algumas horas ou dias, de acordo José Luís Carneiro.

Relativamente à insegurança no futebol, o ministro deixou a nota que os adeptos possam fazer do futebol uma festa de desportivismo e com linguagem “de inclusão”. Medidas propostas tencionam permitir reprimir comportamentos inaceitáveis no mundo do desporto.

Também no desporto juvenil há “manifestações de violência” que mereceu a nota do membro do executivo.