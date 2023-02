A melhor forma que a AS Roma encontrou para dar a volta à derrota contra a Cremonese para a Taça de Itália foi entrar com tudo para que não existissem dúvidas que vencer o Empoli na jornada 21 da Serie A era algo que equipa da capital italiana não estava disposta a abdicar. Seis minutos e a questão ficou resolvida. “Hoje, antes da partida, disse que tínhamos que entrar em campo com a mochila cheia de tristeza e frustração”, contou o treinador dos giallorossi, José Mourinho, no final do encontro.

Os comandados de José Mourinho marcaram aos dois e aos seis minutos da primeira parte e não precisaram de mais esforços para alargar um resultado que permaneceu inalterado. Duas assistências de Paulo Dybala, uma para Roger Ibañez e outra para Tammy Abraham colocaram o marcador no mesmo 2-0 com que terminou.

A AS Roma teve um mercado de inverno difícil e os problemas não parecem ter desaparecido com o fecho da janela de transferências. As renovações de Chris Smalling e Nicolò Zaniolo parecem ser difíceis e alcançar. “Podia ter ido embora em dezembro e, ao invés disso, fiquei aqui”, referiu o técnico português numa tentativa de apelar à assinatura de um novo contrato por parte dos jogadores, recordando a proposta da Federação Portuguesa de Futebol para se tornar selecionador nacional. No caso de Smalling, o Special One mostrou-se conformado: “não posso fazer nada para convencê-lo a ficar”.

Com o resultado na receção ao Empoli no Estádio Olímpico de Roma, os giallorossi põem fim a um ciclo de duas derrotas. Mesmo assim, a equipa subiu, à condição ao terceiro lugar da Serie A, mesmo que a uma distância de 13 pontos do líder Nápoles.

A AS Roma poupou alguns jogadores contra a Cremonese, o que, na opinião dos adeptos que assobiaram o capitão Lorenzo Pellegrini no momento da sua saída do terreno de jogo, levou à eliminação da Taça de Itália. Mourinho respondeu aos críticos. “Se tivesse escolhido esta equipa para o jogo com a Cremonese, estaríamos na meia-final da Taça de Itália, mas não teríamos vencido o Empoli”.

No decorrer do encontro Mourinho teve oportunidade de estrear o reforço Diego Llorente. O defesa-central espanhol chegou do Leeds United. Rui Patrício foi o titular da baliza romanista.