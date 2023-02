Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia afirmou esta sexta-feira que o país já “está a falar como um membro da comunidade europeia”, num dia marcado pela cimeira que reuniu oficiais ucranianos e uma comitiva de altos funcionários da União Europeia.

No habitual discurso diário Volodymyr Zelensky disse que da cimeira saíram acordos concretos sobre como a Ucrânia se vai tornar mais próxima da UE. “Existe um entendimento quanto à possibilidade de começar as negociações de adesão ao bloco comunitário já este ano”, adiantou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foram vários os temas em discussão nas conversações entre os representantes ucranianos e a comitiva europeia. Segundo Zelensky, foi abordada a fórmula de paz de dez pontos, que conta com o apoio da UE; a implementação do 10.º pacote de sanções à Rússia, que já está a ser preparado pela UE; a cooperação financeira e restauração das infraestruturas do país, em particular as civis e energéticas.

“Esta noite podemos dizer que a Ucrânia está a caminhar para os seus objetivos. Preservamos a liberdade ucraniana. Estamos a proteger os valores da Ucrânia e vamos alcançar os objetivos do nosso Estado, os objetivos europeus do nosso Estado”, sublinhou Zelensky.

O chefe de Estado disse ainda que prosseguem combates brutais na linha da frente de guerra, sendo que a situação é particularmente “difícil” na região de Donetsk. Durante o dia foram registados ataques aéreos russos em vários territórios ucranianos. Só nas últimas 24 horas morreram seis pessoas e 19 ficaram feridas.