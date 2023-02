Foi um caso que marcou a goleada do Sporting por 5-0 ao Braga. Quando o clube leonino ganhou um penálti que iria encerrar o marcador, Ruben Amorim deu ordens para Ricardo Esgaio marcar a grande penalidade mas Pedro Gonçalves ‘Pote’, o marcador regular, não deixou.

Agora, Ruben Amorim admite que ‘Pote’ foi “o único adulto na sala”, por ter agido racionalmente.

Em relação a esse assunto, a verdade é que o Pedro Gonçalves foi o único adulto na sala, digamos assim. E mais do que eu querer mostrar a minha autoridade aqui, ou com o Pedro, quero pedir desculpa. O único que estava certo naquela altura era o Pedro Gonçalves. A verdade é que eu fiquei tão contente de ouvir o estádio a gritar «Esgaio» que eu perdi completamente a noção da minha responsabilidade”, justificou o técnico na conferência de imprensa deste domingo.

Amorim esclareceu que a responsabilidade de bater as grandes penalidades é de Pedro Gonçalves. “É o único que pode dizer: «Não me apetece bater o penálti, passo-te a ti»”, salientou Amorim.

A verdade é que às vezes sou tão emotivo com os meus jogadores e quando ouvi os adeptos gritarem «Esgaio», perdi noção do momento e do jogo e só quis criar mais ligação entre eles e exagerei. O Pedro Gonçalves fez bem, ele é que tem de bater os penáltis, porque quando estiver 1-0 aos 90 minutos, quem vai agarrar na bola é o Pedro”, assumiu o treinador do Sporting, reconhecendo um pedido de desculpa a Pote.