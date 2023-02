O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, teve a vista para o FC Porto-Vizela que normalmente é dos adeptos. A partir das bancadas do Estádio do Dragão por estar castigado, o técnico viu a equipa portista atingir um resultado que, “não sendo brilhante, foi positivo”, como descreveu. Os azuis e brancos chegaram à sétima vitória consecutiva, o que serviu para Conceição apontar o dedo aos críticos.

“Não somos alheios ao que se passa e diz. Deve ser inédito a equipa que ganhou os últimos quatro títulos nacionais ser tão massacrada por toda a gente. Enquanto disserem mal de nós é um bom sinal. Se há azia é porque ganhamos”, afirmou Sérgio Conceição.

Com a vitória por 2-0 diante do Vizela, resultado que o técnico não acha “que tenha sido melhor que a exibição”, o FC Porto, com um encontro a menos, está a oito pontos do primeiro lugar do campeonato que é ocupado pelo Benfica.

Na próxima jornada, há um clássico com o Sporting que deixa o treinador em alerta. “Todos os jogos são finais. Não nos podemos atrasar mais”. No entanto, existem questões a resolver ao nível da gestão do plantel. O FC Porto não contou com Eustáquio, Otávio e Gabriel Veron, todos lesionados. No decurso do jogo, Wendell deixou o relvado de maca. “Estão de fora jogadores que têm sido importantes na equipa. Espero recuperar um ou outro para Viseu [Taça de Portugal] e depois falaremos do jogo do campeonato”, admitiu o técnico.

O produto da formação do FC Porto, Vasco Sousa, estreou-se na equipa principal dos dragões na Primeira Liga “não porque é engraçadinho”, como descreveu o treinador, “mas porque trabalhou para isso”. Esta temporada o médio leva já 19 partidas na equipa B.

