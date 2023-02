A impetuosidade que Emerson Royal aplicou na marcação a Jack Grealish, que muito contribuiu para a vitória do Tottenham por 1-0 contra o Manchester City, demonstra que o brasileiro sente que não tem um vínculo vitalício ao lado direito da defesa do Tottenham. Para o jogador titular nos spurs na jornada 22 da Premier League, olhar para o banco de suplentes foi ver o espanhol Pedro Porro com ganas de saltar para dentro do relvado.

Na chegada a Inglaterra, Pedro Porro vai, por certo, tentar demonstrar que a expressão da qualidade não depende diretamente das coordenadas onde esta se manifesta. Quem brilha em Portugal, brilha em Inglaterra. Fica até difícil negar o romantismo do futebol quando o primeiro jogo em que o espanhol esteve na convocatória foi contra a equipa que, no início da época, detinha os seus direitos desportivos até ao momento em que, esta época, o Sporting acionou a opção de compra de 8,5 milhões de euros.

Noticiou-se que o Manchester City tentou desviar o antigo leão da rota do Tottenham, tendo ponderado acionar a cláusula de recompra que tinha sobre Porro, fixada nos 20 milhões de euros, menos de metade do que os spurs pagaram ao baterem a cláusula de rescisão de 45 milhões. O treinador dos citizens, Pep Guardiola, negou que o mesmo tivesse acontecido. “Conheço-o. É perfeito para jogar com uma linha de cinco. Na época passada, sofremos quando jogámos contra o Sporting. Esta temporada, enfrentou contra o Tottenham, vi os dois jogos e esteve muito bem. É uma boa contratação para eles. Voltar a contratá-lo? Não, ele estava na lista, mas não pensámos em recomprá-lo”, disse o técnico.

Ainda sobre laterais, a saída de João Cancelo do Manchester City para o Bayern Munique deixou o um lugar em aberto no lado direito da defesa. Kyle Walker ocupou o lugar na equipa de Guardiola, muitas vezes fazendo de terceiro central, deixando a largura para Mahrez.

