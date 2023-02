Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro de Israel que chegou a ser mediador nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia, lembrou, este domingo, uma alegada conversa que teve com o Presidente da Rússia, em que Vladimir Putin prometeu não assassinar o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Mas a Ucrânia não confia na palavra do chefe de Estado da Rússia.

Citado pela Associated Press, Naftali Bennett recordou que perguntou ao líder russo: “Está a planear matar Zelensky?”. A resposta de Vladimir Putin foi categórica: “Não vou matar Zelensky”.

O ex-chefe do executivo israelita insistiu e voltou a questionar: “Preciso de saber que me está a dar a sua palavra em como não vai matar o Zelensky”. O Presidente da Rússia reiterou: “Não vou matar Zelensky”.

A seguir ao diálogo, Naftali Bennett terá telefonado ao Presidente da Ucrânia para lhe dar conta da promessa do líder russo: “Acabei de sair de uma reunião, ele não o vai matar”.

Em resposta, Volodymyr Zelensky terá perguntado: “Tem a certeza?”, ao que o ex-primeiro-ministro israelita terá respondido: “Tenho 100% de certeza, ele não o vai matar”.

O ex-primeiro-ministro de Israel sublinhou ainda que, durante os esforços de mediação no início da guerra, Vladimir Putin deixou cair a exigência sobre o desarmamento ucraniano, ao passo que Volodymyr Zelensky prometeu que a Ucrânia não aderiria à NATO.

Os dirigentes da Ucrânia não parecem ter ficado convencidos com a alegada promessa de Putin. Dymtro Kubela, ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, disse que “no passado, Putin prometeu não ocupar a Crimeia, não violar os acordos de Minsk, não invadir a Ucrânia, no entanto, eles fez todas essas coisas”.

Na sua conta pessoal do Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia deixou um conselho à comunidade internacional: não acreditar em Putin, que é um “especialista em mentir”.

In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK

