A Austrália assinou nesta segunda-feira com Timor-Leste um pacote de apoio à resiliência comunitária e recuperação económica no valor de 20 milhões de dólares australianos (cerca de 12,9 milhões de euros), anunciaram os dois países.

A iniciativa, que se soma a um valor de 27 milhões de dólares australianos (17,36 milhões de euros) já fornecido em duas tranches anteriores, corresponde à terceira injeção de apoio orçamental direto de Camberra a Díli, no quadro deste programa.

Rui Gomes, ministro das Finanças, que assinou o acordo em nome de Timor-Leste, explicou que as primeiras duas fases do programa de resiliência comunitária permitiram desenvolver programas de apoio, com pequenas intervenções, em 390 dos 452 sucos (divisões administrativas) do país.

“Trata-se de pequenos projetos de infraestrutura, de pequena escala, nos sucos para apoiar necessidades urgentes de água e saneamento, e que se tornaram cruciais no combate à Covid-19”, referiu.

O apoio australiano foi canalizado através do Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos (PNDS) e posteriormente através da Bolsa da Mãe Nova Geração, neste último caso com transferências financeiras para mulheres durante a gravidez e até aos seis anos de idade dos filhos.

“Um total de 13.354 beneficiárias nos municípios de Ainaro e Bobonaro e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno recebem o apoio desde que o programa foi lançado em junho de 2022”, referiu.

O apoio adicional, assinado esta segunda-feira, permitirá canalizar fundos para o PNDS e para a Bolsa da Mãe, e também para fortalecer a Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego, no quadro do Esquema de Mobilidade Laboral da Austrália

“Os apoios existentes da Austrália, em paralelo a muitas outras iniciativas no horizonte, deixam indubitavelmente claro que o Governo da Austrália continua empenhado em ser um parceiro de desenvolvimento flexível e crítico para Timor-Leste”, disse Gomes.

“Acredito que continuaremos a trabalhar em conjunto para ajudar esta economia a recuperar e expandir-se plenamente, de modo a podermos acabar com a pobreza e a injustiça que impedem o nosso progresso”, enfatizou.

Na mesma ocasião, o charge d’affaires da embaixada australiana, John Feakes, reafirmou o empenho de Camberra em continuar a apoiar Timor-Leste, relembrando que esta é o terceiro ano consecutivo de apoio orçamental direto ao país.

“Disseram-nos que apoio orçamental é a modalidade preferida. Demonstraram a força dos vossos sistemas de gestão e informação financeira e nós respondemos com um novo pacote de apoio”, disse.

“Através deste pacote de apoio, apoiamos diretamente programas que chegam às comunidades, contribuindo para a resiliência económica e diversificação da economia de Timor-Leste”, afirmou ainda.