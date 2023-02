Uma “surpresa hipócrita”. É assim que Catarina Martins reage à notícia do incêndio no prédio da Mouraria, que fez dois mortos e 14 feridos, lembrando que já se sabia que a situação das condições “infrahumanas” em que muitos imigrantes vivem não era um exclusivo de Odemira e defendendo que se faça desde já um levantamento exaustivo de outras “tragédias” que estejam à espera de acontecer em Lisboa.

“Só está supreendido quem quiser estar surpreendido. Só não percebe o problema quem não quiser perceber”, atirou a coordenadora do Bloco de Esquerda nas jornadas parlamentares do partido, esta segunda-feira, à saída de uma reunião com a administração do hospital de Ovar.

A reunião era sobre Saúde, mas o Bloco quis marcar o dia com declarações sobre um tema que lhe é caro e frisar que é preciso, no rescaldo desta “tragédia terrível”, responsabilizar toda a cadeia que permite que situações destas aconteçam: “É preciso responsabilizar todos as que lucram com a exploração de trabalhadores migrantes, seja laboral, pela forma como ficam alojadas ou pela forma como ficam sujeitos a redes de tráfico humano”.

Mais indignada ficou ao ser questionada sobre as declarações do líder do PSD, Luís Montenegro, que esta segunda-feira lembrava o programa nacional para atrair imigração que o partido propôs e viu rejeitado no Parlamento, concluindo que com essa ferramenta seria possível “sabermos quem é que precisamos em Portugal, quem é que nós queremos em Portugal e para podermos acolher e integrar esses colaboradores do nosso desenvolvimento”.

