Não é segredo que a Netflix está cada vez mais interessada em limitar a quantidade de contas com acesso aos seus conteúdos através da partilha de palavras-passe. Na semana passada, foram apresentadas, na página de ajuda da Netflix, algumas das ideias para tentar limitar essas partilhas. Além da verificação de dispositivos com recurso a códigos, falava-se também na necessidade de os subscritores ligarem-se à rede wi-fi da “localização principal” associada à conta pelo menos uma vez por mês.

Do lado da Netflix, os pormenores não foram confirmados ou negados. Em resposta ao Observador, na semana passada, fonte da empresa reconhecia que, embora os “termos de utilização limitem a utilização da Netflix a uma residência”, a informação que constava da página era vista como “uma mudança para os membros que partilham a sua conta de forma mais ampla”. E no final da semana, meios como o The Verge ou o site The Streamable escreviam que, afinal, os detalhes que estavam a ser partilhados nessa página de ajuda não eram válidos para os mais de 100 mercados onde a empresa está presente. A estes dois meios foi enviado um comunicado assinado por Kumiko Hidaka, porta-voz da Netflix, com outra informação: “Durante um breve período, na terça-feira [31 de janeiro], um artigo do centro de ajuda tinha informação que só se aplicava ao Chile, Costa Rica e Peru e chegou às páginas de outros países. Desde então já o alterámos”. Nestes três mercados, a empresa está a testar, desde o ano passado, uma taxa extra por utilizador com acesso a uma conta mas que não viva na residência principal associada à subscrição.

