Numa manhã que mais parecia um arranque de campanha, o Bloco de Esquerda andou na rua, mais concretamente na feira de Espinho, a prometer respostas: desde logo, respostas aos casos que têm gerado sucessivas polémicas no Governo, e que os bloquistas querem resolver com três novas propostas de combate ao “choque popular” com as notícias de “promiscuidade” entre política e negócios que “minam a democracia”.

No final da visita, Catarina Martins encarregou-se de apresentar os novos projetos, todos focados em situações muito concretas. Desde logo, uma proposta para responder à polémica que envolveu a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, dado que o marido detém empresas que beneficiaram de milhares de euros de fundos europeus, quando a ministra já tutelava as entidades responsáveis pela gestão desses mesmos fundos.

Agora, o Bloco quer impedir que os familiares de governantes possam candidatar-se a essas verbas: “Ninguém percebe que os familiares não possam fazer contratos normais com o Governo mas possam candidatar-se a fundos”, defendeu a coordenadora do Bloco.

A segunda proposta tem a ver com outro caso de uma ex-governante, a antiga secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que saiu do Executivo e teve um convite para trabalhar numa empresa, gerindo um projeto ao qual tinha concedido benefícios há menos de um ano.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.