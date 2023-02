O ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, afirmou que pretende regressar ao Brasil “nas próximas semanas” para coordenar a oposição ao chefe de Estado do país, Lula da Silva.

“Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo”, afirmou Bolsonaro ao podcast de Charles J. Kirk, fundador da associação conservadora Turning Point USA, associação esta que teve como palestrante, na sexta-feira, o próprio Bolsonaro.

O ex-presidente brasileiro afirmou ainda que regressa ao país “por ausência de lideranças de direita no Brasil“.

“Eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que tem surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo”, frisou.

Durante a conversa no Podcast, Bolsonaro criticou ainda a decisão de manter quase 1.000 pessoas presas por terem participado nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 08 de janeiro.

“Hoje em dia, nós temos mais de 1.000 pessoas presas no Brasil (…). A acusação é fake news ou atentado contra o Estado democrático de Direito”, começou por explicar. “E fake news e atentado contra o Estado democrático de Direito não está previsto na legislação para que haja punição para pessoas que pratiquem isso”, disse.