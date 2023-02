A imprensa britânica especulava que Rishi Sunak viria a anunciar uma remodelação no seu governo esta terça-feira e assim aconteceu. O primeiro-ministro britânico criou quatro novos ministérios e apontou Greg Hands como novo presidente do Partido Conservador.

Downing Street anunciou na sua conta de Twitter a criação de quatro novos ministérios “com a aprovação de Sua Majestade o Rei”, bem como dos titulas das novas pastas: Department for Energy, Security and Net Zero (que se pode traduzir como ministério da Energia, Segurança e Neutralidade Carbónica) com Grant Shapps como ministro, deixando assim o ministério Economia, Energia e Estratégia Industrial. Department for Science, Innovation and Technology (ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia), resulta do anterior ministério da Cultura, Desporto, Comunicação Social e Digital, do qual Michelle Donelan era ministra e manterá agora a responsabilidade da nova pasta.

Department for Business and Trade (ministério de Negócios e Comércio), com Kemi Badenoch como ministra e acumulando a responsabilidade pela Economia num ministério que funde as duas posições e com a secretaria de Estado Mulher e Igualdade. O Department for Culture, Media and Sport (ministério da Cultura, Media e Desporto) terá Lucy Frazer como ministra, deixando o cargo de secretária de Estado da Habitação.

???? With the approval of His Majesty The King, the Prime Minister has announced the creation of four new departments. These departments will ensure the right skills and teams are delivering for the British people. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 7, 2023

