O Benfica é o clube com melhor balanço entre contratações e vendas de futebolistas nas últimas cinco épocas, desde 2018/19 até à presente, com um saldo positivo na ordem dos 370 milhões de euros.

O estudo levado a cabo pelo Observatório do Futebol (CIES) destaca o clube lisboeta, como o que melhor desempenho teve desde 2018/19, alicerçado sobretudo nas épocas de 2019/20 e na atual, com as vendas de João Félix e Enzo Fernandéz.

Os encarnados tiveram um volume na ordem dos mil milhões de euros (1,053 ME), mas em 2019/20, após a venda de Félix ao Atlético Madrid (127 ME), capitalizou 162 ME, e na atual já vai em 158 ME, com a saída de Enzo Fernandéz para o Chelsea (121 ME).

Neste balanço, o CIES apenas contabiliza um saldo negativo para as águias em 2020/21, na época do regresso de Jorge Jesus à Luz, em que o clube teve perdas na ordem dos 20 milhões de euros.

Atrás dos encarnados, surgem os franceses do Lille, com um saldo de 308 milhões, mas um volume de negócios inferior, de 737 ME, num pódio que se completa com os neerlandeses do Ajax, com 292 ME e 993 ME totais.

Neste top-100 estudado pelo CIES, destaque ainda para o Sporting, o segundo clube português mais bem cotado e quinto no geral, com os leões a terem um saldo positivo de 268 ME e um volume de 656 ME.

FC Porto e Sporting de Braga também têm contas positivas neste capítulo, com o CIES a colocar os dragões em oitavo entre os 100 clubes (178 ME de saldo, 617 de volume) e os arsenalistas em nono (142 ME de saldo, 219 de volume).

Em contrapartida, os mais gastadores e com menor receita na saída de jogadores são alguns dos colossos britânicos e na liderança o Chelsea, com um volume de mais de dois mil milhões nestas cinco épocas e um saldo negativo de 749 ME.

Esta época, os blues já tiveram perdas na ordem dos 620 milhões de euros, praticamente triplicando em gastos as duas anteriores épocas de maior despesa em jogadores, a de 2019/20 (204 ME) e de 2020/21 (239 ME).

Manchester United (-670 ME), Arsenal (-544 ME), Tottenham (-477 ME), West Ham (-435 ME), Newcastle (-422 ME), Aston Villa (-370 ME) e Wolverhampton (-355 ME) seguem como os clubes com pior balanço, num top-10 em que se seguem os italianos da Juventus (-337 ME) e fecha com o Liverpool (-313 ME).