A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) teve uma baixa. A vogal Amélia Polónia da Silva bateu com a porta por alegadas incompatibilidades, avança o Jornal de Negócios.

O jornal diz mesmo que as incompatibilidades aconteceram com a ministra, Elvira Fortunato.

Esta é a segunda baixa numa semana de organismos sob tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Joana Mendonça entregou a sua carta de renúncia, pedindo substituição até 31 de março, na qual acusava os dois ministros da sua tutela (António Costa Silva, da Economia, e Elvira Fortunato, da Ciência e Tecnologia) de não lhe terem respondido a um conjunto de sugestões e não lhe dando apoio político no seu desempenho de funções como presidente da ANI (Agência Nacional da Inovação). Costa Silva já contra-atacou as palavras de Joana Mendonça, dizendo que nada foi dito em reuniões mantidas com o secretário de Estado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ANI é tutelada por dois ministérios que têm independentes à sua frente. Agora, a notícia coloca foco na FCT, tutelada por Elvira Fortunato.

Segundo o Negócios, Amélia Polónia da Silva, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e membro da Academia Europaea – The Academy of Europe, resignou, ao fim de sete meses no cargo, por incompatibilidade com a ministra, não especificando o que levou a essa incompatibilidade.

A direção da FCT tomou posse em julho do ano passado, já com Elvira Fortunato na pasta da Ciência e Tecnologia. Tomaram posse, então, Madalena dos Santos Alves, doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, como presidente, ficando como vice-presidente Francisco Correia dos Santos e como vogais Amélia Polónia da Silva e António Bob Moura Santos. Agora, Amélia Polónia da Silva bate com a porta. Na cerimónia de posse, Madalena dos Santos Alves garantiu que o novo conselho diretivo da FCT está “em total alinhamento com as orientações políticas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, enfrenta grandes desafios que irá abraçar entusiasticamente, em estreita articulação com todos os atores do sistema científico, tecnológico e de inovação”.