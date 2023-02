Portugal é dos poucos países da OCDE em que o rendimento real per capita das famílias continua abaixo dos níveis pré-pandemia.

Numa análise divulgada esta quarta-feira pela OCDE, o rendimento real das famílias no terceiro trimestre de 2022 ultrapassou os níveis pré-pandemia em todos os países em que há dados com exceção da “República Checa, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Espanha e Reino Unido”. E mesmo destes países só Espanha está pior que Portugal.

A OCDE ainda explica que os dois países ibéricos estão nessa situação o que pode ser devido à recuperação lenta do excedente operacional bruto e do rendimento misto das famílias desde os primeiros dias da pandemia, rendimento que estão habitualmente associados ao emprego por conta própria e, na maior parte dos países, “contribui com cerca de um quinto do rendimento disponível das famílias”. Portugal e Espanha tiveram quedas recordes neste tipo de rendimentos na primeira metade de 2020 e a recuperação, desde então, foi lenta. Em contraste, “na maioria dos países da OCDE registaram crescimentos robustos neste rendimento depois da fase inicial da pandemia”.

O rendimento real das famílias em Portugal está, ainda, 4,14% abaixo dos níveis pré-pandemia, enquanto em Espanha está 7,85% abaixo.

em atualização